Vazební věznice Litoměřice

Vazební věznice s oddílem pro odsouzené muže zařazené do věznice s ostrahou do oddělení se středním stupněm zabezpečení s oddílem pro odsouzené muže zařazené do věznice s ostrahou v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení – jedná se o specializovaný oddíl pro trvale pracovně nezařaditelné.